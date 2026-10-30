Россиянам рассказали, как украсить дом на Новый год без вреда природе

Новый год можно встретить красиво и без горы пластиковых отходов. Вместо пластиковой елки стоит выбрать живую, выращенную на специальной ферме, — после праздников ее можно сдать на переработку в щепу. Если рубить дерево не хочется, подойдут варианты в горшках, которые весной можно высадить, или композиция из сухих веток с гирляндами и игрушками. Об этом сообщил сайт «7Дней» .

Пластиковые шары заменят украшения из дерева, стекла, глины, фетра или соломы. Игрушки из бумаги, пряжи и высушенных цитрусовых с корицей не только выглядят нарядно, но и дают праздничный аромат.

Дешевую пластиковую мишуру, которая осыпается и не перерабатывается, лучше заменить на еловые лапы, деревянные бусины или гирлянды из сушеных яблок и клюквы. Для освещения подойдут LED-лампочки — они потребляют меньше энергии, а свечи из соевого или пчелиного воска безопаснее парафиновых.

Для упаковки подарков используют крафт-бумагу, ткань, старые газеты или многоразовые коробки, а пластиковые ленты и фольгу — джутовые веревки, бумажный шпагат и тканевые ленты. Украшения, сделанные своими руками из шишек, веточек и остатков ткани, могут стать семейным ритуалом.