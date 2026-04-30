Россиянам рассказали, как подготовить уличную террасу к майским праздникам

Ландшафтный архитектор, амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий в беседе с радио Sputnik рассказал, как правильно подготовить уличную террасу к предстоящим майским праздникам.

По словам эксперта, после зимы на террасе скапливается много листьев, пыли и мелкого мусора. Прежде чем приступить к влажной уборке, территорию следует тщательно подмести, чтобы убрать абразивные частицы, которые могут поцарапать поверхность террасы при мытье.

Далее необходимо приступить к борьбе с загрязнениями. Из-за влажной зимы на террасе может появиться мох, плесень и налет. Для очистки подойдут специальные средства для террасной доски или мягкие мыльные растворы. Важно избегать агрессивной химии и жестких щеток, которые могут повредить покрытие. Загрязнения следует удалять вдоль волокон, чтобы не поднимать ворс древесины.

Для механизации уборки целесообразно использовать мойки высокого давления. По словам Ильи Васецкого, рабочее давление в диапазоне 120–160 бар достаточно для удаления мха и грязи, не повреждая структуру дерева. Веерные форсунки под разным углом подходят для деликатной очистки, грязевая фреза убирает стойкие загрязнения в стыках, а пенная насадка равномерно наносит моющее средство.

После уборки на сухую поверхность можно наносить защитные масла, лазури или антисептики, если это предусмотрено уходом за покрытием. Регулярная весенняя обработка продлевает срок службы материала и сохраняет его эстетичный вид на весь сезон.