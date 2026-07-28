Россиянам рассказали, где растут самые большие тыквы

Агроном Воробьев: родина тыквы — Америка, но в России она тоже вырастает большой

Самые большие тыквы вырастают на своей родине — на Американском континенте. Об этом 360.ru рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

«Хотя гигантские тыквы вырастают самыми большими у себя на родине (в Америке, откуда к нам эта гражданка прибыла), мы тоже стараемся догнать и перегнать», — подчеркнул он.

Чтобы вырастить овощ огромных размеров, биолог посоветовал часто поливать его, использовать органические и калийные удобрения, а также регулярно наблюдать за состоянием растения.

Если тыкву поразила мучнистая роса, садоводу следует как можно быстрее обработать ее фунгицидами. Важно учитывать, что химические препараты можно использовать не позднее, чем за месяц до уборки.

Воробьев также посоветовал отводить под грядку с тыквой побольше места. Овощу необходимо много света, тогда он сможет дорасти до приличных размеров. По мнению эксперта, самыми перспективные сорта — это «грибовская зимняя» и «конфетка».

Подробнее об этом читайте в материале 360.ru.