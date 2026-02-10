Россиянам перечислили признаки профессиональных «тарелочниц»

Сваха Карасева предупредила россиян о рисках первых свиданий в кафе для своих

Мужчинам следует насторожиться, если девушка при назначении свидания настаивает, что сама выберет ресторан. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала профессиональная сваха Галина Карасева.

«Насторожиться стоит, если знакомая из интернета предлагает провести первое свидание не в сетевом заведении, а в „очень уютном кафе для своих“. Прежде чем пускаться во все тяжкие, стоит „пробить“ его в поисковике», — предупредила она.

Вполне вероятно, что информация об этом заведении может отсутствовать либо отзывы будут плохие.

Второй важный маркер — поведение девушки на первом свидании, например, если она сразу поднимает тему денег. Лучше в ходе встречи не налегать на еду и напитки, а также сразу заявить, что счет раздельный.

Карасева предупредила, что заведения набирают не только девушек-консуматорш, но и мужчин.

Ранее психолог Керим Костоев объяснил, почему мужчины предлагают разделить счет пополам на первом свидании. Так они проверяют, кто оказался рядом с ними — «тарелочница» или достойная женщина.