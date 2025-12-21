Россиянам объяснили значение жутких снов с покойниками

Люди, которые пережили смерть близких, иногда могут видеть странные сны. В них умершие просят следовать за собой, сообщил священнослужитель в интервью газете «Кулик».

Он отметил, что эти сновидения часто вызывают страх. В народе их трактуют как предзнаменование негативных событий, в том числе скорую смерть.

«Однако появление во сне умершего родственника является призывом к молитве за его душу», — сказал собеседник издания.

Увидеть покойника во сне — это знак, что усопшие нуждаются в молитвах и ждут их. Священник добавил, что не нужно посещать церковь и заказывать панихиду. Достаточно совершить молитву дома, главное, чтобы она исходила из глубины сердца.

Ранее священники рассказали, что после смерти душа человека проходит особый путь, во время которого прощается с телом, родными людьми и с теми местами, где ей было комфортно.