Россиянам объяснили, как разнообразить летний гардероб

Ведущий шоу «Модный приговор» и стилист Александр Рогов дал россиянам совет, как разнообразить летний гардероб. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Если хочется разнообразить свой летний гардероб — обратите внимание на вещи с воротником-гюйсом /форменным матросским воротником», — рекомендовал он.

В качестве примера он прикрепил снимки с модных показов.

Весной лучше всего отказаться от одежды кислотных цветов, посоветовала ранее стилист и имиджмейкер Наталья Тасевская. По ее словам, лучше отдать предпочтение благородным оттенкам: шоколадному, бордо, бургунди и оранж с корицей. Выбросить из гардероба необходимо все, что растянулось, закаталось и обвисло на коленях.