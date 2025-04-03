Стилист Тасевская посоветовала отказаться от одежды кислотных оттенков

Весной лучше всего отказаться от одежды кислотных цветов и отдать предпочтение благородным оттенкам, таким как шоколадный, бордо, бургунди и даже оранж с корицей. Таким советом поделилась стилист и имиджмейкер Наталья Тасевская в беседе с Национальной Службой Новостей .

Как отметила эксперт, многие люди уже запутались в том, какую одежду носить, что является базой, а что уже не модно. Поэтом чаще всего покупают просто джинсы с футболкой.

«Все, что растянулось, закаталось, отвисло на коленках, надо выбросить из своего гардероба», — подчеркнула специалист.

По словам Таевской, одежда благородных оттенков поможет поднять настроение и обрести радость жизни.