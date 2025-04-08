Россиянам назвали два идеальных апрельских дня для посадок на огороде

Астролог Сафронов: конец апреля будет благоприятным для посадок на огороде

Конец апреля будет наиболее благоприятным для работ на огороде. Об этом «Москве 24» сообщила астролог Алина Сафронова.

По ее словам, результат будет удачнее всего, если сажать растения, когда растущая Луна находится в земных знаках — Тельце, Деве или Козероге. Идеальными днями станут 29 и 30 апреля, поскольку 27-го числа спутник станет растущим, а 28-го перейдет в знак Тельца.

Также астролог назвала дату, в которую не стоит заниматься посадками. Работы на огороде 27 апреля не принесут желаемых результатов из-за новолуния.

«Энергии в такие дни очень мало, поэтому у посаженных в это время ростков будет недостаточно сил», — указала Сафронова.

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