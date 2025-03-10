Эксперт по фэншуй и бацзы, астролог и таролог Елена Скуратова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что работающий в спальне телевизор неблагоприятно влияет на самочувствие.

Дело в том, что телевизор генерирует активную энергию ян, а в спальне должна преобладать энергия инь.

Если часто смотреть ТВ в спальне, энергия сместится в сторону ян. В таком случае будет сложно расслабиться и уснуть. Человек станет раздражительнее и рассеяннее.

«Если все же хочется поставить телевизор в спальне, не стоит ставить его так, чтобы смотреть прямо на экран лежа в кровати», — советует эксперт.

Рядом с телевизором можно поставить мебель для хранения вещей или повесить телевизор внутри шкафа. Это поможет гармонизировать энергию.

Самое лучшее место для телевизора — гостиная или кухня. При этом лучше не размещать его рядом с «яньскими» объектами, например, камином. По мнению специалиста, идеальное место — у окна.