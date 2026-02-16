Россия стала пятой страной в мире по производству картофеля

В 2024 году Россия произвела каждую двадцатую тонну картофеля в мире. Среди главных мировых производителей страна заняла пятое место. сообщило РИА «Новости» , изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

По данным на 2024 год, общий объем мирового производства картофеля составил 390,4 миллиона тонн. Более свежие данные пока не опубликованы. Китай стал лидером по производству картофеля, вырастив 94,8 миллиона тонн, что составляет 24% от мирового объема.

Следом идут Индия с 57,1 миллиона тонн (15%), Украина с 21,1 миллиона тонн (5,4%) и США с 19,1 миллиона тонн (4,9%). Россия заняла пятое место в мире по производству картофеля, вырастив за год 18,4 миллиона тонн, что составляет 4,7% от мирового объема. Белоруссия заняла 23-е место, произведя 3,1 миллиона тонн продукции, что составляет 0,8% от мирового объема.

Крупнейшими экспортерами картофеля по итогам года стали Франция (3,3 миллиона тонн), Нидерланды (2,8 миллиона), Германия (2,7 миллиона), Бельгия (1,01 миллиона) и Египет (898,7 тысячи тонн).

В России в 2025 году собрали свыше 135 миллионов тонн зерна. Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, стране удалось достичь рекордных показателей не только по зерновым, но и по бобовым, масличным культурам, включая сою и рапс, а также по фруктам.