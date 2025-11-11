Мишустин заявил, что Россия собрала более 135 миллионов тонн зерна

В России в 2025 году собрали свыше 135 миллионов тонн зерна. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию агропромышленного комплекса, написал ТАСС .

«Собрано свыше 135 млн тонн зерна», — сказал глава кабинета министров.

Премьер отметил, что в этом году удалось достичь рекордных показателей не только по зерновым, но и по бобовым, масличным культурам, включая сою и рапс, а также по фруктам. Он также добавил, что выросло производство молочной продукции и сыров.

По словам главы кабмина, по итогам прошлого года Россия с запасом обеспечила себя зерном, мясом, рыбой, растительным маслом и сахаром. Мишустин уточнил, что страна приближается к целевым значениям доктрины продовольственной безопасности по молоку, картофелю и овощам.

Он выразил уверенность, что в дальнейшем результаты аграрного сектора будут не ниже уже достигнутых.

