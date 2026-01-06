Роскосмос показал туманность «Рождественская елка» в созвездии Единорога

В созвездии Единорога располагается область звездообразования под названием NGC 2264, известная также как туманность «Рождественская елка». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Корпорация отметила сходство области с праздничным деревом.

«Ее структура напоминает елку, украшенную сверкающими „гирляндами“ из туманностей и „звездами“», — объяснили в пресс-службе.

NGC 2264 включает в себя в себя Коническую туманность, которая выглядит как вершина ели, и туманность «Лисий мех» в середине этого необычного космического объекта.

Также Роскосмос опубликовал фото, сделанное с помощью телескопа TS-Optics Photoline.

Ранее российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов поздравили соотечественников с Новым годом с борта МКС. Они пожелали всем здоровья, благополучия, новогоднего настроения, веры в чудеса, успеха, любви и поддержки, а также призвали смело идти вперед и созидать.