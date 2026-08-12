Астроном Рублева перечислила лучшие места для наблюдения за затмением

Полное солнечное затмение 12 августа лучше всего будет видно на Таймыре, в Калининграде и Ленинградской области. В Москве ожидается лишь небольшая частная фаза, передает RT .

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева сообщила, что Москва не попадет в полосу полной фазы затмения. Наблюдениям в столичном регионе также может помешать плотная облачность.

Эксперт пояснила, что полоса лунной тени на поверхности Земли имеет ширину около 300 км. Полное затмение видно только из этой зоны, а на условия наблюдения влияют погода и состояние атмосферы.

В Москве затмение начнется после 20:00, когда Солнце будет заходить за горизонт. Частная фаза продлится около девяти минут, при этом Луна закроет лишь 1% солнечного диска.

Лучшие условия для наблюдения ожидаются на полуострове Таймыр, а также в Калининграде и Ленинградской области.