Росавиация запустила сервис для отслеживания Деда Мороза
Росавиация запустила сервис для отслеживания перемещений Деда Мороза по всей России. Данные интерактивной карты отображаются на специальном сайте.
Судя по карте, новогодний волшебник вылетел из своей резиденции в Великом Устюге и начал путешествие по стране. За 31 декабря сани Деда Мороза преодолеют путь через все 11 часовых поясов России.
Министр транспорта Андрей Никитин в шутку поручил Росавиации организовать беспрепятственное движение саней волшебника по воздушному пространству.
«Чудесам ничто не должно помешать. Прошу наблюдать за перемещением Нового года по стране в режиме реального времени, обеспечить своевременную расчистку коридоров и приоритетное движение», — написал он в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Соцфонд оценил пенсию Деда Мороза. Ежемесячные выплаты ему могли бы составить 170 567 рублей.