Росавиация запустила сервис для отслеживания Деда Мороза

Росавиация запустила сервис для отслеживания перемещений Деда Мороза по всей России. Данные интерактивной карты отображаются на специальном сайте .

Судя по карте, новогодний волшебник вылетел из своей резиденции в Великом Устюге и начал путешествие по стране. За 31 декабря сани Деда Мороза преодолеют путь через все 11 часовых поясов России.

Министр транспорта Андрей Никитин в шутку поручил Росавиации организовать беспрепятственное движение саней волшебника по воздушному пространству.

«Чудесам ничто не должно помешать. Прошу наблюдать за перемещением Нового года по стране в режиме реального времени, обеспечить своевременную расчистку коридоров и приоритетное движение», — написал он в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Соцфонд оценил пенсию Деда Мороза. Ежемесячные выплаты ему могли бы составить 170 567 рублей.