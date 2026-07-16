Рога старейшего марала «Лосиного острова» достигли максимальной длины

Рога оленя Василия, который обитает в национальном парке «Лосиный остров», достигли почти метра в длину. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По словам сотрудников нацпарка, наибольших размеров рога у копытных достигают к десятому году жизни. Василию исполняется 10 лет в 2026-м.

«Василий находится в расцвете сил и может похвастаться мощными рогами, устремленными вверх. Перейдя десятилетний рубеж, продуктивность большинства самцов начинает постепенно снижаться. Так что это повод приехать на биостанцию и увидеть это природное чудо», — отметили представители «Лосиного острова».

В июне в национальном парке открыли новую экотропу. Маршрут протяженностью 1,3 километра привлекает семьи с детьми, подростков и всех любителей природы Подмосковья.