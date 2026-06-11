В национальном парке «Лосиный Остров» открылась новая экотропа

В городском округе Балашиха, рядом с Алексеевским прудом, открылась новая экологическая тропа в национальном парке «Лосиный Остров». Маршрут протяженностью 1,3 километра привлекает семьи с детьми, подростков и всех любителей природы Подмосковья.

Новая тропа проходит вдоль Алексеевского пруда, рядом с экоцентром «Царская охота» и раскопом дворца Александра Меньшикова. Посетители могут познакомиться с обитателями парка, изучить макеты искусственных гнездовий и узнать о работе фотоловушек. Особое внимание привлекает экспозиция о различных типах гнездовий.

Директор национального парка «Лосиный остров» Ольга Шульгина рассказала, что команда парка каждый год открывает новые экотропы. Новая тропа создана при поддержке Русского географического общества и ориентирована на тех, кто чаще всего посещает это место. «Такая прогулка станет не только полезной, но и очень информативной», — отметила Шульгина.

Во время прогулки гости узнают, что в национальном парке обитает более 40 видов крупных млекопитающих, включая лося, оленя и кабана, а также лис и зайцев. В районе реки Пехорки и Алексеевского пруда встречается свыше 200 видов птиц.

Вся тропа оборудована навигацией и информационными стендами, поэтому заблудиться невозможно. Создатели тропы стремились донести до подрастающего поколения важные экологические знания. По данным счетчика, установленного на маршруте, еженедельно экотропу посещают около 2000 человек. С момента открытия тропу посетили около трех-четырех тысяч человек.

В планах на следующий год — продлить маршрут от остановки у Щелковского шоссе, где находится вход в парк, отремонтировать дорожки и установить аналогичные интерактивные экспозиции.