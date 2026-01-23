Режиссер Бронзит объяснил, почему «Три сестры» номинировали на «Оскар»

Режиссер и аниматор Константин Бронзит в разговоре с «Авторадио» объяснил, почему его мультфильм «Три сестры» попал в число номинантов на премию «Оскар» в категории короткометражной анимации. По его словам, ключевым фактором стали жанровые особенности ленты.

«Из этих 15 фильмов наш фильм был самый смешной. Он был единственной картиной, сделанной в жанре, условно говоря, комедии», — отметил Бронзит.

Остальные ленты, по мнению режиссера, — более тяжелые по настроению, в их основе — серьезные проблемы. На этом фоне легкая и ироничная история «Трех сестер» могла стать для академиков своеобразной передышкой.

Бронзит подчеркнул, что фильм во многом построен на профессиональном мастерстве — режиссуре, ритме и точности анимации. Он добавил, что киноакадемия по-прежнему высоко ценит именно уровень исполнения и это сыграло важную роль при отборе.

«Уж простите меня за мою сейчас нескромность, но по режиссуре там все это, как мне кажется, проходит по 10-бальной системе», — подчеркнул Бронзит.

Создатель мультфильма добавил, что объявление номинантов он смотрел в прямом эфире из Лос-Анджелеса и переживал настолько эмоционально, что в итоге сорвал голос. Возможную победу Бронзит рассматривает не только как личное достижение, но и как событие, которое привлечет внимание к российской анимации на международном уровне.

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 15 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе.