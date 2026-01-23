«Три сестры» без имен и фамилий. Зачем мультипликатор Бронзит придумал псевдоним ради «Оскара»
На днях американская кинопремия «Оскар» огласила номинантов. В шорт-лист попала картина российского мультипликатора Константина Брозита «Три сестры». Загвоздка в том, что в титрах нет ни единого реального имени, а сам Бронзит подписал себя как Тимур Когнов с Кипра. Чем известен Бронзит, зачем он скрылся за вымышленным именем и о чем его «Три сестры» — в материале 360.ru.
О чем мультфильм «Три сестры»
Анимационный фильм Бронзита рассказывает о том, как три пожилые сестры жили на уединенном острове с маяком. Однажды они решили сдать в аренду один из своих домиков, и на их клочке земли поселился моряк. Это полностью меняет быт на острове.
«Вся драма так или иначе все равно разворачивается между взаимоотношениями мужчин и женщин. Это самое интересное в жизни», — рассказал Бронзит о работе.
Картина попала в номинацию «Лучший короткометражный анимационный фильм». Вместе с ней в эту категорию включили следующие работы:
- «Бабочка» Флоранс Мьель;
- «Вечнозеленый» Натана Энгельхардта и Джереми Спирса;
- «Девушка, которая плакала жемчугом» Мацека Щербовского и Криса Лависа;
- «Пенсионный план» Джона Келли.
Кто такой Константин Бронзит
Для Бронзита нынешняя номинация на премию «Оскар» — третья в его карьере художника-мультипликатора. Ранее он дважды претендовал на победу в номинации в той же категории:
- в 2009 году с мультфильмом «Уборная история — любовная история»;
- в 2016-м с картиной «Мы не можем жить без космоса».
Также в его резюме есть номинация на премию французской академии кинематографических искусств «Сезар» в категории «Лучший короткометражный фильм» за мультфильм 2001 года «На краю земли». Кроме того, он стал лауреатом премии «Ника» за мультфильм «Лунтик. Возвращение домой».
Бронзит прошел долгий путь, прежде чем его картины заметили. Он окончил среднюю художественную школу имени Иогансона при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, после чего сразу устроился на работу мультипликатором в студию «Леннаучфильм».
Параллельно продолжал получать высшее образование, работал на студии «Пилот», затем «Позитив-ТВ». Также делал анимацию для рекламных роликов на телевидении.
Интересно
Звездный час мультипликатора настал в 1999-м, когда он в качестве главного консультанта и художественного руководителя студии «Мельница» участвовал в создании сериала «Приключения в Изумрудном городе» и анимационного фильма «Карлик Нос». Далее он стал режиссером «Алеши Поповича и Тугарина Змея», там же озвучил главного антагониста.
Бронзит работал над такими известными проектами, как:
- «Лунтик и его друзья»;
- «Царевны»;
- Мультики из серии про русских богатырей;
- «Иван Царевич и Серый Волк 2»;
- Британский проект «Дом, который построил Джек» (House That Jack Built).
В 2006 году он стал заслуженным деятелем искусств России.
Что сказал Константин Бронзит о 98-й премии «Оскар»
Художник-мультипликатор рассказал, что подача работы под вымышленным именем стала для него социальным экспериментом. По его словам, он хотел избавить картину от бремени известной фамилии.
«Это была страшно опасная игра. И это все сказалось — практически его не брали на фестивали. Поток фестивальной программы сегодня такой, что даже известным трудно прорваться в конкурс. А когда ты ноунейм, на твой фильм — пониженное внимание. Но все-таки случилось чудо», — рассказал аниматор «Бизнес ФМ».
Бронзит отметил, что очень радовался, когда социальный эксперимент удался: «заорал как оглашенный» и даже сорвал голос.
В этом году, в отличие от других попыток, Бронзит надеется на победу. Главными конкурентами он считает «Бабочку» и «Пенсионный план».