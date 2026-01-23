Сегодня 15:47 «Три сестры» без имен и фамилий. Зачем мультипликатор Бронзит придумал псевдоним ради «Оскара» 0 0 0 Фото: Photoagency Interpress / www.globallookpress.com Культура

На днях американская кинопремия «Оскар» огласила номинантов. В шорт-лист попала картина российского мультипликатора Константина Брозита «Три сестры». Загвоздка в том, что в титрах нет ни единого реального имени, а сам Бронзит подписал себя как Тимур Когнов с Кипра. Чем известен Бронзит, зачем он скрылся за вымышленным именем и о чем его «Три сестры» — в материале 360.ru.

О чем мультфильм «Три сестры» Анимационный фильм Бронзита рассказывает о том, как три пожилые сестры жили на уединенном острове с маяком. Однажды они решили сдать в аренду один из своих домиков, и на их клочке земли поселился моряк. Это полностью меняет быт на острове. «Вся драма так или иначе все равно разворачивается между взаимоотношениями мужчин и женщин. Это самое интересное в жизни», — рассказал Бронзит о работе. Картина попала в номинацию «Лучший короткометражный анимационный фильм». Вместе с ней в эту категорию включили следующие работы: «Бабочка» Флоранс Мьель;

«Вечнозеленый» Натана Энгельхардта и Джереми Спирса;

«Девушка, которая плакала жемчугом» Мацека Щербовского и Криса Лависа;

«Пенсионный план» Джона Келли.

Фото: Скриншот мультфильма «Три сестры»

Кто такой Константин Бронзит Для Бронзита нынешняя номинация на премию «Оскар» — третья в его карьере художника-мультипликатора. Ранее он дважды претендовал на победу в номинации в той же категории: в 2009 году с мультфильмом «Уборная история — любовная история»;

в 2016-м с картиной «Мы не можем жить без космоса». Также в его резюме есть номинация на премию французской академии кинематографических искусств «Сезар» в категории «Лучший короткометражный фильм» за мультфильм 2001 года «На краю земли». Кроме того, он стал лауреатом премии «Ника» за мультфильм «Лунтик. Возвращение домой».

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Бронзит прошел долгий путь, прежде чем его картины заметили. Он окончил среднюю художественную школу имени Иогансона при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, после чего сразу устроился на работу мультипликатором в студию «Леннаучфильм». Параллельно продолжал получать высшее образование, работал на студии «Пилот», затем «Позитив-ТВ». Также делал анимацию для рекламных роликов на телевидении.

Именно Бронзит создал анимационные и графические заставки для юмористической программы «Городок» с Юрием Стояновым и Ильей Олейниковым.

Звездный час мультипликатора настал в 1999-м, когда он в качестве главного консультанта и художественного руководителя студии «Мельница» участвовал в создании сериала «Приключения в Изумрудном городе» и анимационного фильма «Карлик Нос». Далее он стал режиссером «Алеши Поповича и Тугарина Змея», там же озвучил главного антагониста. Бронзит работал над такими известными проектами, как: «Лунтик и его друзья»;

«Царевны»;

Мультики из серии про русских богатырей;

«Иван Царевич и Серый Волк 2»;

Британский проект «Дом, который построил Джек» (House That Jack Built). В 2006 году он стал заслуженным деятелем искусств России.

Фото: Скриншот мультфильма «Три сестры»

Что сказал Константин Бронзит о 98-й премии «Оскар» Художник-мультипликатор рассказал, что подача работы под вымышленным именем стала для него социальным экспериментом. По его словам, он хотел избавить картину от бремени известной фамилии. «Это была страшно опасная игра. И это все сказалось — практически его не брали на фестивали. Поток фестивальной программы сегодня такой, что даже известным трудно прорваться в конкурс. А когда ты ноунейм, на твой фильм — пониженное внимание. Но все-таки случилось чудо», — рассказал аниматор «Бизнес ФМ». Бронзит отметил, что очень радовался, когда социальный эксперимент удался: «заорал как оглашенный» и даже сорвал голос. В этом году, в отличие от других попыток, Бронзит надеется на победу. Главными конкурентами он считает «Бабочку» и «Пенсионный план».