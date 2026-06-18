Рекорд длительности светового дня обновится в Северодвинске

В Северодвинске 21 июня солнце будет светить 21 час и 32 минуты

В воскресенье, 21 июня, солнце в Северодвинске будет светить рекордное время среди российских городов, где ночь в это время года наступает, — 21 час и 32 минуты. Об этом РИА «Новости» сообщил астрофизик, доктор физико-математических наук Сергей Язев.

«В северном городе Северодвинске солнце будет сиять 21 час и 32 минуты. Это рекорд среди городов России. В Архангельске день продлится на минуту меньше», — рассказал он.

Профессор добавил, что в некоторых высокоширотных городах страны солнце в эту дату вообще не уйдет за горизонт и будет светить сутками. Речь идет о Мурманске, Норильске, Воркуте и Нарьян-Маре.

Ранее стало известно, что самый короткий в России световой день продлился 18 минут в 2025 году в населенном пункте Полярные Зори.