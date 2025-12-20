Самый короткий в России световой день продлится 18 минут

В Полярных Зорях 21 декабря световой день продлится 18 минут

В 2025 году продолжительность светового дня в России и других стран Северного полушария 21 декабря будет минимальной. Об этом ТАСС сообщил профессор ИГУ, научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

По его словам, в населенном пункте Полярные Зори Мурманской области светлая часть суток станет самой короткой в России — 18 минут.

«Наибольшая продолжительность дня во время зимнего солнцестояния будет в дагестанском Дербенте, самом южном городе России. Она составит 9 часов 7 минут», — рассказал Язев.

Ученый напомнил, что в воскресенье на широте Северного полярного круга покажется «лишь краешек солнца» над горизонтом на несколько минут.

«Если горизонт неровный, с холмами и горами, то увидеть здесь Солнце совсем не удастся», — добавил он.

