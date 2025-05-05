Редкую окаменелую бабочку нашли в хранилище музея в Японии

Ученые распознали в окаменевшем отпечатке крыла, найденном 1988 году в японской префектуре Хего, останки ранее неизвестного науке вида бабочек Tacola Kamitanii. Они жили от 1,8 до 2,6 миллиона лет назад и имели нетипично большой размах крыльев, сообщил журнал Paleontological Research .

Более 30 лет окаменелость с отпечатком крыла и тела хранилась в Японском музее уникальных ископаемых насекомых, но ученые не могли идентифицировать ее. Судя по размерам, бабочка имела удивительно большие крылья — переднее доходило до 48 миллиметров, а его размах составлял 84 миллиметра.

Наконец группа исследователей доказала, что насекомое являлось новым ископаемым видом рода Tacola и одним из крупнейших видов в подсемействе Limenitidinae. Его современные представители обитают в субтропиках и тропиках, а ископаемый вид, вероятнее всего, жил в умеренной зоне.

Киеси Камитани нашел окаменелость в префектуре Хего, поэтому ученые дали бабочке название Tacola Kamitanii. Это первая ископаемая форма Limenitidini и самый молодой образец вымершей бабочки.

На склонах горы Арарат международная группа ученых нашла фрагменты, которые могли быть связаны с Ноевым ковчегом. Они обнаружили на холме в форме лодки окаменелых моллюсков.