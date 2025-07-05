Редкое погодное явление попало в объектив астронавта NASA на МКС

Необычные свечения верхней части облаков — спрайты — сфотографировала с борта Международной космической станции американский астронавт Николь Айерс. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram*.

Айерс пояснила, что спрайты возникают от энергии молний во время гроз, выбрасывающих огромное количество электрической энергии, которая поднимается в верхнюю часть облаков и может растягиваться на несколько десятков километров. Но само свечение очень краткосрочное, поэтому фотографировать его нужно быстро.

«Теперь у нас есть прекрасный вид над облаками, поэтому ученые могут использовать эти снимки, чтобы лучше понять формирование, характеристики и связь облаков с грозами», — добавила Айерс.

Она подчеркнула, что сделала фотографию, когда МКС проходила над территорией Мексики и США.

Обрушившийся в минувшую пятницу, 4 июля, на Санкт-Петербург мощный шторм, кроме сильного ветра, принес с собой еще и грозы. Одна из молний ударила в вершину небоскреба «Лахта-Центр».

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