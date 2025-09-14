Редкое письмо Синатры о похищении сына выставили на аукцион в США

Аукционный дом Bonhams в США выставил на торги письмо Фрэнка Синатры о похищении своего сына. Начальная цена лота варьируется от 20 до 30 тысяч долларов.

Синатра писал капеллану Роджеру Шмиту в тюрьму, в которой отбывал наказание один из похитителей его сына.

Фрэнка Синатру — младшего похитили в декабре 1963 года. У отца потребовали выкуп в размере 240 тысяч долларов. Деньги передали похитителям при посредничестве ФБР, позже злоумышленников поймали и судили.

Адвокат фигурантов утверждал, что похищение было инсценировкой самого Синатры-младшего, которую он задумал ради пиара и запуска карьеры. Синатра-старший назвал заявление адвокатов «еще одним преступлением».

Аукцион проходит в онлайн-формате в Лос-Анджелесе.

