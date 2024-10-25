Ребенок выжил в утробе матери после падения из окна 17-этажки

В Великобритании беременная женщина выпала из окна высотки и умерла, но ребенок в ее животе выжил. Медики в больнице извлекли младенца и отправили в реанимацию, сообщил Daily Mail .

Женщине было 30 лет, она жила в принадлежащем городскому совету Лидса 17-этажном доме в районе Бермантофтс и находилась на позднем сроке беременности. Утром 23 октября будущая мать выпала из окна. Скорая помощь констатировала ее смерть и вызвала полицию, которая не нашла на месте происшествия признаков преступления.

С какой именно высоты она упала, издание не уточнило. Сосед с 14-го этажа рассказал, что слышал глухой удар и крики.

К удивлению врачей, ребенок в утробе матери выжил. Представитель полиции Западного Йоркшира сообщил, что он родился в больнице и находится в реанимации на интенсивной терапии.

На юго-востоке Москвы ребенок выжил после падения с шестого этажа. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.