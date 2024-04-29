Ребенок выжил после падения с шестого этажа на юго-востоке Москвы | 360°

Эксклюзив 29 апреля 2024, 10:37 Ребенок выжил после падения с шестого этажа на юго-востоке Москвы Источник 360.ru: ребенок лет трех упал с шестого этажа в ЮВАО Москвы Unsplash

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Маленький ребенок упал с шестого этажа в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП случилось в районе Капотня (4-й квартал). Информация поступила в экстренные службы около 09:30. На место прибыли медики и полицейские. По данным на 09:56, ребенок был в тяжелом состоянии и находился в карете скорой помощи, его родители были рядом. Других подробностей о происшествии пока нет. Официальные данные не поступали.

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