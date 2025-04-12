«Разрушители мифов». Космонавты ответили на неочевидные вопросы о профессии

Мороженое в космосе, выход на орбиту без скафандра — все это больше напоминает сцены из художественного фильма. Российские космонавты Денис Матвеев и Константин Борисов в открытом разговоре со звездами шоу-бизнеса развенчали мифы и ответили на неочевидные вопросы о профессии.

«Бывает история, что на американский сегмент прибыл грузовой корабль в рамках грузопотока, он привез новые холодильники для научных экспериментов. И, чтобы просто порожняком не гонять, на Земле их реально забили мороженым», — рассказал Матвеев.

Специалисты на примерах культовых фильмов разоблачили мифы о подготовке космонавтов и логике полетов. В списке обсуждения — Байконур, дальний космос, «Салют-7» и даже «Смешарики». Оказалось, что правды в кино действительно много, но фильмы интереснее за счет художественного вымысла.

«Это же кино, художественное отражение действительности. Искусство и создано для того, чтобы ты реальность выражал в какой-то нетривиальной художественной форме, чтобы это было высказывание автора», — отметила актриса Валери Зоидова.

Роскосмос в День космонавтики опубликовал интересные факты об отрасли. По данным госкорпорации, в периметре работают 115 предприятий в 20 регионах России, в отрасли заняты более 165 тысяч сотрудников.