Музей Ван Гога в Амстердаме выставил копию его картины «Подсолнухи» из Lego

Копию шедевра художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи» из кубиков Lego выставили в амстердамском музее, посвященном творчеству голландского живописца. По данным агентства Reuters , это результат сотрудничества нидерландского культурного учреждения и датского производителя конструкторов.

Для изготовления копии использовали 2615 деталей, включая регулируемые лепестки цветов. Новая версия намного меньше оригинального изображения, но на ее сборку ушло несколько часов. На одном из кубиков автор идеи датский дизайнер Стейн Оом изобразил подпись художника

«Было очень интересно попробовать воспроизвести все фигуры на картине с помощью элементов Lego», — признался он.

Куратор Музея Ван Гога Нинке Баккер пояснила, что идея создания такой копии привлечет больше людей к творчеству великого живописца.

«Люди действительно смогут написать его картины и практически повторить путь художника», — подчеркнула она.

Новый набор для Lego уже поступил в продажу сети магазинов компании и вызвал настоящий ажиотаж среди любителей конструкторов и поклонников творчества художника. Покупатели в беседе с журналистами объявили, что после сборки повесят картину у себя дома, чтобы наслаждаться ей каждый день.

В конце января 2022 года коллекционер конструкторов Lego из Звенигорода Тимур Муртазин собрал из кубиков целый город. Площадь постройки заняла 55 квадратных метров и стала самой крупной в СНГ. На сборку коллекционер потратил почти два года и около 600 наборов.