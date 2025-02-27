Разгуливавшую по Петербургу личность в стрингах и колготках раскрыли

Петербуржцы разгадали личность, появляющуюся в разных концах города в женских колготках телесного цвета и стрингах. Это оказался мужчина, который не просто вышел на улицу в необычном образе, но и демонстрировал возмущенным горожанам растяжку, стыдливо пряча лицо.

До этого героя без штанов видели на Софийской улице, а также в других местах города. Подписчики сообщества «Купчино — Фрунзенский район | Подслушано» во «ВКонтакте», обсуждая очередное появление мужчины, установили, что на улице он появляется в теплых женских леггинсах телесного цвета, поэтому мороз ему не страшен.

В середине января полиция Санкт-Петербурга задержала для допроса трех подростков, оголившихся около храма Спаса на Крови. Выяснилось, что юноши снимали ролик для одной из социальных сетей и по прописанному сценарию в какой-то момент с них спадали штаны.