Полиция Петербурга нашла оголившихся около храма Спаса на Крови подростков
Полиция Петербурга опросила устроивших съемку без штанов подростков около храма
Оголившихся во время записи видео около петербургского храма Спаса на Крови подростков опросили сотрудники полиции. Речь идет о ролике, в котором у двух юношей упали штаны, сообщила пресс-служба городского главка МВД.
В ведомстве заявили, что участниками записи оказались два жителя Санкт-Петербурга 16 и 17 лет, а также 13-летний москвич.
«В действиях участников ролика выявлены признаки правонарушения», — заявили в пресс-службе.
Данные опроса полицейские передали следователям для решения о возбуждении уголовного дела.
По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», инициатором и автором видео выступил 13-летний москвич, ведущий популярный блог под именем Tamik.
В Санкт-Петербург он приехал для встречи с друзьями и съемки скандального ролика, который быстро удалил после публикации, столкнувшись с хейтом.
Блогер уже опубликовал покаянное видео, в котором отметил, что не хотел никого обидеть.
Храм Спаса на Крови не в первый раз попадает в камеру любителей обнажиться. В ноябре 2021 года двое молодых людей из Санкт-Петербурга на этом же месте устроили откровенную съемку с безумным танцем, в ходе которого сняли с себя штаны вместе с трусами.