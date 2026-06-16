Раскрыто, в какие деревья чаще всего попадает молния

Вольпин: молнии чаще всего бьют по сосне, ели, дубу или тополю

Определенные породы деревьев чаще всего поражаются молниями. В их числе тополь, сосна, ель и дуб, рассказал агентству городских новостей «Москва» исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

«Чаще всего удары приходятся по дубу, тополю, сосне и ели, тогда как береза, клен и бук страдают значительно реже. Это объясняется комплексом факторов, но ключевую роль играет содержание влаги в стволе и разветвленная корневая система», — пояснил он.

По его словам, у дуба и тополя — мощная и глубокая корневая система, достигающая влажных слоев почвы. Если говорить о елях и соснах, особенно корабельных, то у них смолистая древесина, содержащая влагу и эфирные масла.

Эксперт предупредил, что во время грозы безопаснее найти сухой овраг, низину или углубление в рельефе, а затем сесть на корточки, заняв «позу эмбриона». Необходимо свести к минимуму площадь контакта с землей.

Идеальным укрытием, по его словам, является машина во время грозы, но нужно выключить все гаджеты и убрать наушники и антенны. Если оказались в лесу, то убежище стоит искать в любой низине или в гуще низкого кустарника.

Ранее ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков предупредил, что линейная молния может попасть в дом через окно или открытую форточку, а шаровая — через любую щель.