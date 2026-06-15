Ученый Бычков предупредил, что шаровая молния может проникнуть даже в самые мелкие щели дома

Шаровая молния может проникнуть даже в самые мелкие щели дома или квартиры, поэтому перед грозой важно закрыть все возможные пути проникновения воздуха с улицы. Об этом «Абзацу» рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков.

По словам Бычкова, молнии бывают двух видов: линейная и шаровая. Линейная может попасть в дом через открытую форточку или окно, а шаровая способна пролезть в любые щели. Раньше люди перед грозой закрывали все окна, дымоходы и печные трубы, а под двери подкладывали ткань. Это разумная мера, так как шаровая молния при наличии сквозняка или вентиляции может перемещаться из одной комнаты в другую.

Бычков подчеркнул, что если светящийся объект все же проник в жилище, важно сохранять спокойствие. Любые резкие движения телом могут создать поток воздуха, который привлечет электрический разряд к человеку. Если шаровая молния влетела в окно, нужно остановиться там, где стоите, не совершать резких движений руками и не пытаться от нее отмахнуться. Пусть она обойдет и улетит с потоком воздуха в другое отверстие или в другую комнату.