Гость Соловьева покинул шоу после конфликта с ведущим

Политолог Третьяков ушел из студии Владимира Соловьева после конфликта с ведущим

Между деканом Высшей школы телевидения МГУ, политологом Виталием Третьяковым и журналистом Владимиром Соловьевым произошел конфликт во время эфира его программы. В итоге гостю пришлось покинуть студию.

Третьякова пригласили на эфир шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Ведущий во время передачи обратил внимание, что политолог после эфиров постоянно оценивает других гостей студии. Декан назвал свое поведение демонстрацией личного мнением на сказанное и попросил Соловьева не лгать.

«Обвинять меня во лжи, извините, непозволительно никому. Дальше это будет суд», — парировал журналист.

Он также попросил Третьякова «забыть о его существовании». Тот ушел из студии.

В 2023 году Владимир Соловьев уволил сотрудника канала «Соловьев LIVE» востоковеда Евгения Сатановского за его высказывания об официальном представителе МИД Марии Захаровой.