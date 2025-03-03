Раскрыта тайна кремлевской кухни. Повар назвал блюда с приемов Путина

Кремлевские повара за десятилетия службы разработали стандартный список блюд для приемов. Глава Федерации рестораторов и отельеров России, экс-гендиректор комбината питания «Кремлевский» Управления делами президента России Игорь Бухаров рассказал ТАСС , чем угощают иностранных гостей.

Рыба и морепродукты — традиционные ингредиенты кремлевских закусок, с них начинается любой званый обед. Меняется, по словам Бухарова, только состав. Например, могут подать морские гребешки с цветной капустой и салат из камчатского краба с томатами.

Гости не всегда едят супы, из-за времени проведения приема организаторы могут отказаться от подачи первых блюд и предложить сразу горячее. Но если их готовят, то, как правило, по русским рецептам — уха из белого амура, борщ с томленой уткой, щи из щавеля с перепелкой, пельмени с необычными начинками.

Второе подают в двух вариантах, к овощному гарниру гости могут выбрать мясо или рыбу. Бухаров сообщил, что чаще всего повара готовят говядину, ягнятину, треску, судака, осетровые или лососевые, реже — оленину и телятину. Некоторым политикам повезло попробовать копченую белугу, стейк из осетрины, оленину с каштановым пюре и черной смородиной. Президент России Владимир Путин предпочитает рыбу.

На десерт у делегаций остается мало времени, поэтому их могут угостить щербетом, муссом, рулетом. Всегда в дополнение подают мороженое, которое так любит президент.

В США высоких гостей угощают в Белом доме. Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля мог бы попробовать овощной салат, курицу с розмарином и крем-брюле, если бы не сбежал с переговоров.