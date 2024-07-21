Раскрыта ошибка археологов в поиске пустынного города из легенд

Пустыня Руб-эль-Хали на Аравийском полуострове считается местом расположения города Убар, который прозвали Атлантидой песков. Ее упоминали в своих трудах античные историки. По легенде, город ушел под землю в качестве наказания за то, что жители отказались принять пророка. Археологи не теряют надежды когда-нибудь найти легендарное место, сообщило РИА «Новости» .

Одним из первых на поиски города отправился режиссер-документалист Николас Клэпп во время съемок фильма о Древней Аравии. По его просьбе НАСА предоставила аэрокосмические съемки части пустыни, где, предположительно, находился Убар. Также режиссер нашел древнюю карту, где увидел точку под названием Omanum Emporium.

Вооружившись документами, Клэпп отправился на раскопки. На месте он нашел пересохший колодец, остатки крепостных стен и гигантских дворцов. Но оказалось, что разрушенные постройки намного младше легендарного города. Их возвели в XV веке.

Профессор археологии Юрис Зариньш, проведя исследование, установил, что более древние строения находятся глубже под землей. Он не исключил, что город уничтожило мощное землетрясение.

Теорию разрушило Министерство археологии Омана, которое заявило, что подобных мест в пустыне Руб-эль-Хали нашли не менее десятка. Ведомство поддержал арабист Найджел Грум, который уточнил, что названная на древней карте Emporium переводится как «место для торговли по морю», а значит, речь шла о прибрежном населенном пункте. Но Зариньш не остановился и предложил исследовать все руины в пустыне. Но пока о других экспедициях ничего не известно.

Группа археологов подняла со дна Эгейского моря обломки судна, потерпевшего крушение более 2000 лет назад. В ходе обследования участка специалисты нашли обломки амфор и статуй. Они не исключили, что судно было торговым и доставляло свою продукцию в Рим.