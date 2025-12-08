«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир третий раз за день

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «Радиостанция Судного дня», передала 8 декабря три кодовых сообщения в течение одного дня. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

По данным канала, в 14:44 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение «пабодолл». Ранее, в 13:27, было передано слово «перенаем», а в 10:49 — «перечница».

УВБ-76 вещает с 1970-х годов и известна непрерывным жужжащим сигналом, за что получила неофициальное название «Жужжалка». Станцию часто связывают с гипотетической системой управления, созданной в СССР в период холодной войны. Согласно распространенной версии, она может использоваться для передачи зашифрованных команд в чрезвычайных ситуациях.

Накануне в эфире радиостанции прозвучало слово «забитый».