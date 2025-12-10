«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир несколько загадочных сообщений

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», 10 декабря вышла в эфир с серией закодированных сообщений. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». .

Активность началась в 09:07 по московскому времени. В течение нескольких часов в эфире прозвучали позывные «НЖТИ» и девять кодовых слов: «Мюоносвод», «Спинобаз», «Фригория», «Опальный», «Анусокеб», «Централ», «Комплектный», «Завотост» и «Бесподобный». Последняя передача была зафиксирована около 13:49, после чего станция замолчала.

УВБ-76, часто называемая «Радиостанцией Судного дня», вещает с 1970-х годов и известна непрерывным жужжащим сигналом. Ее связывают с гипотетической системой управления времен холодной войны, предназначенной для передачи команд в чрезвычайных ситуациях.

Ранее, 8 декабря, станция такж е передала четыре кодовых сообщения: «перечница», «перенаем», «пабодолл» и «абазомюль».