«Радиостанция Судного дня» выдала три новых шифрованных сообщения

Слова «расценка», «бурохиос» и «звукошнек» прорвались в эфир «Радиостанции Судного дня» в четверг, 13 августа. Об этом сообщил отслеживающий трансляции «Жужжалки» телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

По данным авторов, первое сообщение со словом «расценка» прозвучало в 10:39 по московскому времени. Менее чем через час, в 11:32, появилась вторая шифровка — «бурхиос».

Прозвучавшее в 12:34 третье сообщение со словом «звукошнек» авторы сопроводили предупреждением о сбое в работе низкочастотной линии (НЧ) и прекращении трансляции на две минуты.

«НЖТИ 99356 ЗВУКОШНЕК 7433 8982. Сбой НЧ. Начало передачи — 01:46 (12:36 МСК)», — указали в публикации.

В четверг, 30 июля, «Радиостанция Судного дня» проявила самую большую активность с начала года и выдала в эфир сразу девять сообщений за несколько часов. При этом каждое включение сопровождалось двумя или тремя словами.