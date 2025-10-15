«Радиостанция Судного дня» выдала два новых слова

«Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

В 12:59 по московскому времени в эфире прозвучало слово «измождение», а в 14:28 — «доминион».

«Жужжалка» выдает слова уже третий день подряд — накануне пришли сообщения «токосъемник» и «файлораек», а в понедельник радиостанция передала слово «гулоболт».

Станция работает с 1976 года. Ее точные источник вещания и предназначения остаются в секрете. По одной из версий, она связана с военными или разведывательными структурами, однако официальных подтверждений этому нет. Передаваемые ей сообщения пользователи интернета пытаются связывать с ключевыми мировыми событиями.