«Радио Судного дня» передало два таинственных послания за час

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Радиостанция Судного дня», или «Жужжалка», передала два новых послания. Об этом сообщил Telegram-канал , записывающий ее логи.

В 14:13 по московскому времени в эфире прозвучало слово «токосъемник», а в 14:37 — «файлораек».

В прошлый раз радиостанция выходила на связь накануне днем. Тогда в эфире прозвучало сообщение «гулоболт».

Вещание станции на коротких волнах началось еще в 1970-х. Ее точные предназначение и источник хранятся в секрете, не раскрывается и расшифровка сообщений. По словам депутата Госдумы и бывшего замминистра обороны Андрея Картаполова, «Жужжалка» выполняет некую достаточно важную функцию, но не относится к системам ядерного сдерживания.