«Радиостанция Судного дня» вновь вышла в эфир с загадочным посланием

Радиостанция УВБ-76 неожиданно вышла в эфир с шифровкой, в которой фигурировало слово «тормомозг». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Ранее, 27 октября, станция передавала слова «семень» и «блохошри», а 23 октября — «негропотоп», «клинобоец» и «гречневик». Каждое послание сопровождается набором цифр и начинается с аббревиатуры «НЖТИ».

УВБ-76, прозванная как «Жужжалка», работает с 1970-х годов и большую часть времени издает непрерывный гудящий сигнал. Периодически в эфире звучат голосовые сообщения с кодовыми словами и цифрами, содержание которых остается неизвестным.

Среди радиолюбителей станция получила репутацию загадочного объекта и нередко связывается с крупными политическими событиями или военными операциями.