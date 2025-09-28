«Радиостанция Судного дня» проснулась после 10 дней молчания

Новый сигнал после 10 дней без выхода в эфир передала «Радиостанция Судного дня». Об этом сообщил отслеживающий активность «жужжалки» Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Сообщение с содержанием «НЖТИ 37687 КАПОСОРТ 9838 1865» вышло в эфир в 15:41 по московскому времени.

Но на этом эфир пустым не остался. В 16:58 «жужжалка» выдала еще одно послание: «НЖТИ 98590 БИРЮЧИЙ 3052 9507».

В последний раз «Радиостанция Судного дня» вещала 18 сентября и выдала семь различных сообщений. Коротковолновая радиостанция УВБ-76 передает их с конца 1970-х годов без остановки. Они вызвали интерес по всему миру, потому что цели работы «жужжалки» неизвестны до сих пор.

Есть версия, что радиостанция связана с военными или разведывательными структурами, но официально это никогда не подтверждали. Хотя сообщения в эфире появляются в дни важных событий.

В частности, «Радиостанция Судного дня» выдала слово «дымоскальп» в день открытия саммита БРИКС.