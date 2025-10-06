«Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение с новым словом

Утром 6 октября «Радиостанция Судного дня» передала сообщение со словом «орехобрус». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Сообщение прозвучало в 10:58 по московскому времени.

«Радиостанция Судного дня», также известная как «Жужжалка», работает с 1976 года. На ее волнах регулярно звучат зашифрованные фразы, которые пользователи Сети связывают с ключевыми мировыми событиями.

Ранее стало известно, что УВБ-76 передала в эфир два загадочных слова перед выступлением российского президента Владимира Путина на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».