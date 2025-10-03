Радиостанция Судного дня передала странные сообщения перед выступлением Путина на «Валдае»

Радиостанция судного дня передала в эфир слова «тюбокек», «лесовьюк» и «шнапс»

Загадочная радиостанция УВБ-76 известная как «Радиостанция Судного дня» передала в эфир новые шифрованные сообщения с кодовыми словами «ТЮБОКЕК» и «ЛЕСОВЬЮК». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Передачи прозвучали в четверг в 13:15 и 14:30 по московскому времени 2 окбября. К вечеру, в 19:44, прозвучала еще одна передача: «ШНАПС».

Пользователи социальных сетей обратили внимание на особенность этих сигналов. Наблюдатели отметили, что якобы последние два дня станция использует числовые группы февраля 2022 года, но с другими словами.

Радиостанция УВБ-76 вещает на коротких волнах с 1976 года. Среди радиолюбителей она известна под названием «Жужжалка».

Большую часть эфира станции занимают характерные шумы и жужжание. Периодически в них появляются закодированные сообщения, которые иногда связывают с важными мировыми событиями.

Опять 22

В августе этого года радиостанция уже повторяла сообщения января 2022 года.

Например, 25 августа в эфире прозвучали слова «НАРДОСАЖ» и «ПУЛОЛЕД». Эти же кодовые обозначения передавали в январе 2022 года.

А перед этим, 21 августа, УВБ-76 повторила сообщения, звучавшие 20 января 2022 года. За неделю до этого также прозвучали сообщения дублирующие передачи от января 2022 года.

Сегодня в рамках ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» выступал президент России Владимир Путин. Выступление российского лидера продолжалось около четырех часов и закончилось в 22:15.