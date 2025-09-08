«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за день
«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слово «отель»
В эфире «Радиостанции Судного дня» 8 сентября прозвучало второе за день сообщение. Его процитировал Telegram-канал «УВБ-76 логи».
В 18:53 по московскому времени радиолюбители зафиксировали трансляцию числового кода из 13 цифр, аббревиатуры НЖТИ и слова «отель».
В день открытия внеочередного онлайн-саммита БРИКС «жужжалка» передала сообщение «НЖТИ 35654 дымоскальп 4834 5860».
В августе на фоне новостей о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало послание «толкосрам». Пользователи предположили, что оно относилось к переговорам в Анкоридже.
Радиостанция начала регулярно вещать с 1970-х годов, ее предназначение до сих пор неизвестно. Сигналы передаются на русском языке.