«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за день

В эфире «Радиостанции Судного дня» 8 сентября прозвучало второе за день сообщение. Его процитировал Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 18:53 по московскому времени радиолюбители зафиксировали трансляцию числового кода из 13 цифр, аббревиатуры НЖТИ и слова «отель».

В день открытия внеочередного онлайн-саммита БРИКС «жужжалка» передала сообщение «НЖТИ 35654 дымоскальп 4834 5860».

В августе на фоне новостей о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало послание «толкосрам». Пользователи предположили, что оно относилось к переговорам в Анкоридже.

Радиостанция начала регулярно вещать с 1970-х годов, ее предназначение до сих пор неизвестно. Сигналы передаются на русском языке.