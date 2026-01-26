«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «трейдер»

«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение, ставшее первым с 22 января. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

В 15:49 по московскому времени в эфире радиостанции прозвучало слово «трейдер».

В прошлый четверг слушатели «Жужжалки» смогли получить сразу три послания: «венчиковый» в 11:21, «супружеский» в 13:21 и «актиний» в 14:19.

Перед Новым годом на радиостанции, обычно выдающей в эфир только монотонное жужжание и отдельные слова, неожиданно включилась музыка.

Среди прозвучавших произведений — композиции рэпера Акима Апачева, песня It Was Love Франка Дюваля, а также фрагмент балета «Лебединое озеро».

Согласно шуточной версии, те, кто ведет трансляцию, таким образом решили устроить новогодний корпоратив.