На частоте «Радиостанции Судного дня» снова заиграла музыка

В эфире «Радиостанции Судного дня» вместо привычного жужжания снова зазвучала музыка. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

«На частоте радиостанции УВБ-76 играет музыка. Послушать можно у нас на трансляции», — указали в публикации.

В комментариях пользователи предположили, что изменение характера трансляции может быть связано с наступающим Новым годом.

«Кого-то с корпоратива так и не могут разогнать, никак пульт не отберут», — предположили слушатели.

Кто-то попросил поставить определенные композиции, но администрация Telegram-канала ответила, что заявки, к сожалению, не принимаются.

Накануне в работе «Жужжалки» произошел сбой: она хаотично меняла маркер и не издавала привычных звуков. Опубликованный с этими данными пост в итоге удалили.