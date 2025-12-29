«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «перелаз»

«Радиостанция Судного дня» впервые за 12 дней передала новое сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

В 12:08 по московскому времени в эфире прозвучало слово «перелаз».

В прошлый раз радиостанция выходила в эфир 17 декабря в 16:37 по московскому времени. Тогда слушатели смогли услышать кодовое слово «татомари».

Особенно активной «жужжалка» была 10 декабря, передав девять кодовых слов. После этого британский таблоид Express сообщил, что радиостанция чаще всего активизируется в период высокой международной напряженности, поэтому регулярная передача сообщений может означать риск глобальной войны.