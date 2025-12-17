«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир слово «татомари»

«Радиостанция Судного дня» впервые с начала суток вышла в эфир и передала новое зашифрованное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

В 16:37 по московскому времени в эфире прозвучало слово «татомари».

Накануне УВБ-76 не выходила в эфир, а в понедельник передала сразу четыре послания — «входошунт», «линцокрин», «лазомиг» и «бузотерка».

Ранее британский таблоид Express сообщил, что послания «Радиостанции Судного дня» напугали западную разведку. По его информации, частота передачи кодов обычно возрастает в дни глобальных кризисов, поэтому после особенно активной работы «Жужжалки» 10 декабря на Западе снова начали опасаться глобального конфликта.