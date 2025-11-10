«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

«Сообщение за сегодня 10.11.25 11:24 по московскому времени НЖТИ 76515 АНКЕРЫЙ 1585 6817», — написали в посте.

Анкер — это крепежный элемент, который разными способами фиксируют в несущей поверхности для удержания каких-либо строительных объектов.

Ранее радиостанция передала сообщение 6 ноября. В нем прозвучало слово «Крым». В более ранних эфирах были термины «подствольный» и «мозгопрах», что перекликается с прошлым сообщением от 19 февраля 2022 года, где упоминался «моргопрах».

До этого радиостанция опубликовала сообщение 3 ноября. Там было одно единственное слово — «сугубый».

«Радиостанция Судного дня» работает с 1970-х годов. Чаще всего оттуда звучит непрерывный гудящий сигнал, но иногда его прерывает голос, передающий кодовые слова. Их содержание пытаются разгадать уже много лет.