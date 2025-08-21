«Радиостанция Судного дня» передала новые загадочные шифровки

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», 21 августа передала в эфир пять новых сигналов. Об этом пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

В 12:10 по московскому времени прозвучало слово «олуховка», в 13:05 — «крипокаюк», в 13:35 — «аморализм». Позднее были переданы зашифрованные последовательности «нутобуеф» (16:06) и «микротрон» (17:17).

Предыдущая активность «Жужжалки» фиксировалась 14 августа, когда в эфир вышли слова «марель» и «стокотон» — они уже встречались в январских трансляциях 2022 года. За несколько дней до этого, 11 августа, станция передала шесть закодированных сигналов, полностью совпавших с сообщениями января 2022-го.

УВБ-76 вещает с 1976 года. Обычно в эфире звучит фоновое жужжание и шумы, из-за чего радиолюбители прозвали ее «Жужжалкой». Периодически в эфир выходят закодированные слова и сигналы, смысл которых официально не раскрывается.

В конце июня радиостанция установила новый рекорд, передав за сутки 24 сообщения.